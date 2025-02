Sauk Valley Community College announces fall 2024 president’s and dean’s lists

The exterior of Dillon Mall, a main entrance to Sauk Valley Community College, seen on Friday, April 21, 2023. (Shaw Local File Photo)

DIXON – Sauk Valley Community College recently announced its president’s and dean’s lists for the fall 2024 semester.

The college named 259 full- and part-time students to the president’s list for high academic achievement. The dean’s list includes 150 students.

President’s list: full-time students (4.0 GPA)

Amboy: Addison R. Shaw, Austin R. Shugars

Rhylee McCaslin Byron: Kenna J. Wubbena

Kenna J. Wubbena Dixon: Andres Bonilla, Annelise D. Brown, Blayke E. Holbrook, BreAnn D. Bonnewell, Courtney M. Ortgiesen, Gizell A. Cox, Harvest H. Day, Isabella E. Miller, Jack A. Dempsey, James E. Curl, Joey A. Brumbly, Kaleb Goldman, Karissa S. DuBois, Kelly A. Lohse, Kendall M. Fassler, Madison S. VanOosten, Mary E. Shipman, Riley K. Dunn, Sade D. McHenry, Samuel H. Zimmerman, Sara E. Hintz, Shelley L. Davis, Sydney G. Hargrave, Tiffany M. Osenberg

Shelby J. Williams Sterling: Alexander J. Maloney, Colin J. Karrow, Crista Reynolds, Emma G. Stroup, Erica L. Wittenauer, Gracey A. Malmberg, Ibraim Redzepi, Ireland E. Nolte, Jeremiah R. Rodriguez-Hughes, Lukas A. Schrader, Makayla L. Wolfe, Marcus G. Almasy, Samantha M. Feather, Samuel O. Mauch, Staci N. Turner, Tasha L. Selden, Trevor J. Dir, Vianney Contreras, William R. Haegen, Ximena M. Aguilar

Emily B. Hinrichs Walnut: Isaac M. Attig, Jillian Hulsing, Liana C. Ledergerber

President’s list: part-time students (4.0 GPA)

Albany: Myles E. Lewis

Presley E. Nellish Dixon: Addison L. Burgess, Aliana Selmani, Annabelle P. Potter, Ashlyn M. Neville Avery Reinhold, Ayla C. Partington, Baida S. Alfarraj, Brayden J. Blumhoff, Brooklyn A. Robillord, CJ K. Frey, Cecelia C. Miller, David R. Laird, Eric J. Imel, Ganganbaigali Mazzarisi, Isabella D. Lewis, Jacob T. Lehman, Jacqueline Blanchard, Jeffrey L. Berry, Katie M. Drew, Katlyn M. Godman, Kazimier C. Grazulis, Kelis W. Green, Kennedy Haenitsch, Kiana R. Olalde, Lauren E. Burrs, Mark W. Lay, Miranda S. Lee, Nathan M. Gillette, Owen M. Rangel, Samantha F. Boehm, Samantha K. Lahey, Sarah L. Krokson, Senice D. Mack, William J. Heaton

Ashley L. Gill, Christopher F. Weech Rock Falls: Alicia K. LeFevre, Ashyia J. Love, Brooklyn D. Zigler, Casandra L. Williams, Cecil E. Scanlan, Cyril Rooney, Devon M. Plachno, Elisabeth J. Megli, Grace Geske, James W. Schmitt, Kaylee Johnson, Login J. McIntosh, McKenzie Woodard, Michael F. Ely, Molly E. Hackbarth, Olivia L. Clark, Paige M. Grennan, Reagan A. Moore, Sydnie R. Flaningam, Theresa A. Skinner-Huddleston, Tucker J. Velazquez

Alexis L. Butler, Haylee S. Wakenight, Landon Hulsing, Mckinley J. Canady, Nathan L. Siri Wyanet: Kai E. Walowski, Kaleb Workman

President’s list: full-time students (3.75 GPA or higher)

Amboy: Adrian F. Mimini, Rylyn T. Karrow, Wesley E. Wilson

Cailin M. Bogle, Caitlin J. Gleissner, Katrina L. Underhile Dixon: Abagail R. Knipple, Aidan L. Hoffman, Amelia R. Lohse, Austin J. Mattingly, Cambria J. Bell, Cristian P. Smith, Emma J. Oswalt, Lauren E. Stone, Maya M. Moss, Mickayla N. Bass

Caleb D. Naftzger Rock Falls: Cadence J. Kruse, Cadence M. Stonitsch, Dylan K. Holloway, Jariese R. Campos, Maddison N. Parham, Seth Schwirblat

Dallas S. Bunn Sterling: Braden T. Hartman, Brandeis M. Shore, Cohen M. DeHaven, David Zuber, Fabrizio M. Serrano, Izabelle R. Camp, Madison M. Craft, Nolen Conrad

Sydney A. Segretto Walnut: Cassidy J. Peterson

President’s list: part-time students (3.75 GPA or higher)

Ashton: Sara Ramadani

Keegan W. Shaw Sterling: Ashley Aguilar, Breana Pineda, Kathleen E. Sciacero

Deans’ list: full-time students (3.5 to 3.749 GPA)

Albany: Alexis J. Miniel

Kyle Jones Dixon: Ava B. Schier, Benjamin D. Ranken, Caden T. Southard, Collin D. Tran-Howland, Dawson H. Lovett, Hayden M. Byrnes, Jessalin E. Canterbury Johns, Kailey S. Helfrich, Katara A. Paul, Kayla N. Forsell, Laurel A. Chavera, Payton Lambrecht, Periyon C. Mayes, Riza R. Mirtoski

Owen Farral Rock Falls: Angela V. Arrezola, Ashley M. Romano, Ava M. Henson, Braeden Thome, Cara L. Goff, Carli I. Kobbeman, Darien M. Huggins, Hunter M. Ellis, Kaden A. Griswold, Kaitlyn K. Jones, Maggie R. Rowzee, Rosa A. Ibarra, Savanna N. Keefer, Trenton A. Cantu, Yesenia M. Solis

Tania Barragan Sterling: Anthony J. Amezola, Antonio Cervantes, Bruce A. Goebig, Carver J. Grummert, Emmanuel Alejandro, Jesse Garcia, John Sullivan, Joshua P. Greenfield, Kylie K. Lenninger, Logan C. Lawson, Madaline E. Grove, Marco A. Chino, Mary C. McDonnell, Mia I. Sandoval, Michael R. Hepker, Rowan A. Workman, Sawyer K. Zuithoff, Serena L. Criss

Chanlor W. Pohl Tampico: Gabriella E. Abell

Deans’ list: part-time students (3.5 to 3.749 GPA)