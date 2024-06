Newman Central Catholic High School releases honor roll

STERLING — Newman Central Catholic High School recently released its second-semester honor roll list for the 2023-2024 school year. Students named to the honor roll include:

High Honors

Grade 12: Logan Palmer, Jedh Valida, Isabel Allen, Gianna Sagel, Molly Olson, Jameson Ryan, Ximena Hernandez Rojas, Leah Kalina, Chloe Koester, Christopher Accardi, Espen Hammes, Elizabeth Rude, Samuel Mauch, Sophia Ely, Jessalin Johns, Carter Rude, Isaiah Williams, Maccullin Hanrahan, Addison Foster, Samantha Ackman, Laurel Chavera, Colin Messer, Kennedy Rowzee, Andrew Downs, Brendan Tunink, Samual Francque, Lucas Kolb, Emily Beattie, Madison Duhon, Dax Snyder, Zoey Harrington, Carver Grummert, Maria Ardis, Niklaus Nardini, Sophia Knudson, Lily Terbush, and Ana Jungerman.

Grade 11: Jacob Newberry, Wyatt Widolff, Cody McBride, Ryan Partington, Nathaniel Burger, Kaitlyn Conderman, Helen Papoccia, Joe Oswalt, James Stitt, Zion Fiorini, Grace Geske, Briar Ivey, Kat Verdick, Mykala Mulderink, Johannes Schneider, Kaz Grazulis, Macie Rosengren, Maximus Williar, Chase Decker, Allie Cook, Madelynn Taylor-Steffens, Daniel Kelly, Mia Trujillo, Jackson Paisley, and Amiya Rodriguez.

Grade 10: Grace Tobias, Lauryn Francque, Matthew Clemen, Ryan Welty, River Fiorini, Emmy Burger, Olivia Mulderink, Hannah Britt, Elise Vander Bleek, Brooklyn Warren, George Jungerman, Reagan Hammes, Reese Grummert, Alexandra Setchell, Garet Wolfe, Haleigh Dale, Lucy Oetting, Leandro Reynolds, Brenleigh Cook, Leo Francis, Bella Clark Clark, Evan Bushman, Frances Haley, Sam Smith, Elizabeth Vance, Isabel Rodriguez, and Garret Matznick.

Grade 9: Ashton Miner, Brooklyn Smith, Liam Nicklaus, Claire Von Holton, Jackson Graham, Matthew Murray, Daniel Welty, Ella Billiet, Layla Young, Kaylee Benyo, Parker Hanrahan, Holden Paisley, Max Sagel, Jeffrey Thormeyer, Brooks Knudson, Joel Rhodes, Elaina Allen, June Drinkall, Ember Lopez, Anna Propheter, Jason Curtin, Renner Rosengren, Ella Ford, Ayden Gutierrez, Lauryn Hiatt, Rebecca Boesen, John Rowzee, and Blair Grennan.

Honors

Grade 12: Nycea Marruffo, Liam Schmall, Brooke Sanchez, Quinten Williams, Julia Rhodes, Austin Van Landuit, Carter Mulderink, Caleb Donna, Aidan Carney, and Chad Haley.

Grade 11: Allyson McGinn, Seamus McDonnell, Taylor Crownhart, Brady Williamson, Hiram Zigler, Riley Williamson, Gabe Lorenzen, Aj Propheter, and Zachary Deforest.

Grade 10: Anderson Verhulst, Jacob Payne, Ricardo Hernandez Rojas, and Zhyler Hansen.

Grade 9: Amaya Gomez, Parker Strommen, Matt Blackert, Alexander Briseno, Benjhamin Spangler, Riley Mason, and Meki Pitchford.