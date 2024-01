SVCC releases dean’s, president’s lists for fall 2023 semester

The exterior of Dillon Mall, a main entrance to Sauk Valley Community College, seen on Friday, April 21, 2023. (Shaw Local File Photo)

DIXON – A total of 242 full- and part-time Sauk Valley Community College students have been named to the president’s list for high academic achievement during the fall semester.

Another 141 students made the dean’s list. SVCC President David Hellmich said 68 full-time students topped the president’s list with straight “A” averages. The students and their hometowns include:

President’s list: full-time students, 4.0 GPA

Albany: Arieanna M. Moreland.

Amboy: Madeline T. Foster.

Ashton: Levi N. Heller, Rhylee McCaslin.

Chadwick: Emma J. Foster

Chana: Lane Halverson

Dixon: Abagail R. Knipple, Alexis J. Miniel, Chloe R. Hofilena, Collin D. Tran-Howland, Ethan P. Treviranus, Harvest H. Day, Hayden Steinmeyer, Holli Miller, James E. Curl, Kaitlynn E. Pfeiffer, Kate J. Heppler, Mekhi M. McGlown, Melanie L. Armstrong, Natalie E. Bauby, Patrick W. Schmall, Sean R. Lahey, Shannon M. Kolner, Sydney G. Hargrave, Taylor A. Hills, Vanessa Frutos, Zachary W. Taylor, Zachery A. Johnson.

Erie: Kolby R. Franks.

Franklin Grove: Dasean Sherman.

Fulton: Marcus H. Dixon.

Morrison: Alexander J. Anderson, David M. Meyer, Katherine H. Eggemeyer, Molly Meurs.

Mount Carroll: Victoria A. Moshure.

Oregon: Andrew J. Hinrichs, Grace A. Hanes, Weston D. Hughes.

Polo: Brady R. Wolber, Lindee M. Poper.

Prophetstown: Daniel J. Adams, Jaiden N. Oleson, Kevin Wetzell.

Rock Falls: Austin J. Cernich, Brooklyn D. Zigler, Elisabeth J. Megli, Katherine A. Kinney, Mark A. Durham, Samuel E. Leach.

Savanna: Jacob D. McLuckie.

Sterling: Ashyia J. Love, Blake M. Nettleton, Emma G. Stroup, Holly White, Isabella M. Ruth, Kara S. Stoecker, Kevin N. Montino, Lindsey K. Johnson, Lukas A. Schrader, Marisa N. Salmon, Michael A. Jenkins, Olivia G. Kenney, Sarah E. Thomaschefsky, Tasha L. Selden.

Thomson: Lacey L. Eissens.

Walnut: Cassidy J. Peterson, Sarah R. Howes.

President’s list: part-time students, 4.0 GPA

Albany: Lauren A. Wambergue, William A. Boggs-Chavez.

Amboy: Austin R. Shugars Brian G. Moore.

Ashton: Kayla M. Bellows, Mallory L. Coffman.

Bradford: Connor Scott.

Buda: Carissa L. Bowyer.

Clinton: Ruebecca Goodsman.

Dixon: Alexander J. Smith, Anita L. Shore, Ashley R. Mairs, Brooke Richardson, Cade M. Schier, Cesar A. Peralta Munoz, David R. Laird, Dylan G. Brumbly, Ganganbaigali Mazzarisi, Grace Boostrom, Gwen B. Kutz, Jackson D. Spinden, Jacob J. Delashmit, Jayce A. Kastner, Jazmine N. Forst, Jeffrey L. Berry, Joseph L. Magana, Julio C. Peralta Munoz, Katarina Verdick, Kendall R. Scudder, Kirstin A. Romero, Kora R. Bajrami, Krymson L. Hodge, Lani R. Steder, Lauren E. Burrs, Layni A. Lappin, Natalie M. Glenn, Nathan M. Gillette, Nora J. Fordham, Owen M. Rangel, Sade D. McHenry.

Eldena: Gabriel D. Jones.

Forreston: Derek M. Danekas.

Franklin Grove: Olivia R. Gould.

Fulton: Owen T. Brubaker, Paige E. Lower.

German Valley: Ashlyn Rinaldi.

Harmon: Christina V. Buchholz, Maeve E. Larson.

Lanark: Katelyn Fink, Molly McKenna.

Leaf River: Daemyn M. Heslop.

Manlius: Taylor F. Rowland.

Milledgeville: Hailey M. Druien, Kyle A. Bowers, Lisa Van.

Morrison: Abigail J. Coons, Brayden R. Houzenga, Hannah M. Rillie.

Mount Morris: Thalia L. Harriett.

Neponset: Emma Stabler.

Ohio: Linsey J. Deery.

Oregon: Alyssa L. Leary, Ashley M. Flanagan, Chase L. Holmes, Dina M. Blades, Elijah A. George, Jenna Holsker, Nichole M. Harris.

Paw Paw: Sheri M. Stumreiter.

Peru: Gabrielle Englehaupt.

Polo: Avery Faivre, Courtney M. Grobe, Elleanna L. Wells, Jacob D. Eychaner, Logan I. Runte, Madison Glawe, Sydnei Rahn, William G. Bogatitus.

Rock Falls: Allie M. Cook, Alyssa M. Krueger, Ava Henson, Avery C. Mayoral, Braeden Thome, Branden K. Gordon, Christy L. Buck, Greta Hacker, Hannah R. Newman, James P. Bates, Jamie A. Johnson, John M. Epps, Josie R. Rank, Logan S. Malmberg, Marshawn Hubbard, Molly E. Hackbarth, Olivia R. Osborne, Rosa A. Ibarra, Seth Schwirblat, Tyler R. Claxton, Weston C. Frymire, Yesenia M. Solis.

Sheffield: Addison L. Wessel, Madelyn R. Mahnesmith.

Sterling: Addison E. Foster, Alyssa A. Wolf, Bruce A. Goebig, Carter T. Palmer, Cole J. Bruins, Elizabeth A. Garcia, Espen C. Hammes, Georgia Brown, Hanna N. Gomez, Isabelle M. Podolski, Jakob Martinez, Jesse J. Tackett, Leah M. Kalina, Malachi K. Greschke, Margaret L. Craft, Michael R. Hepker, Samantha Feather, Samuel O. Mauch, Tricia A. CarSkaden, Tristin L. Turner, William L. Friedrich.

Tampico: Jessica M. Spohn, Jewel A. DePaul.

Walnut: Callie S. Michlig, Constance J. Gibson, Emma J. Pistole, Ivan Anderson, Katelyn M. Stoller, Matalyn G. Michlig.

West Brooklyn: Elly N. Jones.

Wyanet: Elizabeth Backer.

President’s list: full-time students, 3.75 GPA or better

Amboy: Felicia S. Rowland, Wesley E. Wilson.

Dixon: Alexis McConnell, Amarildi Riska, Beau Evans, Cecilia C. Sagel, Emma J. Oswalt, Mckenzie L. Hecht, Morgan E. Heppler, Morgan R. Leslie, Petia S. Dogale, Riley A. Abell, Riley K. Dunn, Trent A. Heller.

Franklin Grove: Austin J. Hochstein.

La Salle: Aubrie C. Krug.

Milledgeville: Cayden T. Akers.

Mount Morris: Andrew J. McKanna.

Oregon: Natalie L. Tremble.

Polo: Madissen J. Allen, Sydney A. Anderson, Taryn Y. Zell.

Prophetstown: Brinley S. Tucker.

Rock Falls: Annika J. Stuart, Becka Ella Villo, Raeann J. Reyes, Yasmin A. Flores.

Sheffield: Carter S. Salisbury.

Sterling: Audriana R. Burks, Braden T. Hartman, Cohen M. DeHaven, Daniel P. Knapp, Jack W. Burall, Payton Lambrecht, Saxon Walden, Tristan P. Oelrichs.

Tampico: Benjamin W. Lantz.

Walnut: Madison K. Vick, Meridian L. Stevenson, Tyra N. Sayler.

President’s list: part-time students, 3.75 GPA or better

Sterling: Blake S. Johnson.

Dean’s list: full-time students, 3.5-3.749 GPA

Amboy: Ashley Cadenas, Dana L. Merriman, Mason E. Ely.

Ashton: Sara Ramadani.

Chadwick: Hailey P. Rannfeldt.

Dixon: Addyson V. North, Courtney M. Ortgiesen, Katie M. Drew, Mary E. Shipman, Sarah-Elizabeth M. Haenitsch.

Hennepin: Austin J. Mattingly.

Manlius Angela A. Ornelas.

Morrison: Hannah Lambdin, Rongxuan Li, Shelby G. Veltrop.

Mount Morris: Hadley J. Lutz.

Ohio: Troy D. Anderson.

Oregon: Ava R. Wight, Kaeokai S. Rinaldo Jacobs, McKenna N. Tremble, Tyler C. Bergren.

Ottawa: Sofie G. Offermann.

Polo: Katherine D. Cavanaugh.

Prophetstown: Elizabeth N. Hinton, Londyn A. Defreece, Tara Miller.

Rock Falls: Adriana M. Pineda, Brooke York, Colt Adams, Kaitlyn K. Jones, Peyton G. Burns, Ty A. Brockman.

Sterling: Abraham Gallardo, Breana Pineda, Gracey A. Malmberg, Jasmine A. Lilly-Lee, Jhunef B. Botacion, John Sullivan, Kaydence N. Weeks, Libbi Kendrick, Madison H. Hubbs, Makayla L. Wolfe, Mariela Salgado, Monica A. Healy, Nathan Ottens, Olivia R. Marruffo, Paul A. Scott, Rowan M. McNeill, SirenMarie E. Lewis, Sofia F. Rumbolz, Trevor J. Dir.

Walnut Darla J. Kepner, David W. Dzurisin, Dillon M. Rhodes.

Dean’s list: part-time students, 3.5-3.749 GPA

Albany: Brooklyn E. Brennan, Jeremiah Fish, Myles E. Lewis.

Amboy: Kayla M. Schaefer, Skyler P. Ware.

Ashton: Sarah E. Zellers.

Chadwick: Ada Fia M. Tehuma, Austin M. Jones, Jace M. Urish, Presley E. Nellish.

Davenport: Madelyn G. Rousonelos.

Dixon: Addison E. Morley, Ashley A. Frey, Brittany A. Geiger, Brooke E. Sanchez, Cade H. Hey, Carmella Zigler, Cecelia C. Miller, Christina L. Mccoy, Colton J. Portner, Colton L. Youngren, Frida Gonzalez Rivera, Iris I. Estrada, Jake McMahon, James B. Robinson, Josiah D. Miller, Julia M. Rhodes, Kailee L. McConnell, Karson Glessner, Lindsay R. Hunt, Lucas J. Schaab, Mia I. Avila, Rhaelynn H. Chism, Sarina N. Dodge.

Galt: Tori S. Marshang.

Milledgeville: Abigail D. Sturrup, Kaylee A. Pahr, Payten E. Ehredt.

Morrison: Austin M. Adams, Carter J. Mulderink, Jordan M. Bush, Katie M. Hutchison, Keegan T. Mayberry, Madison C. Krum.

Mount Carroll: Jeffrey D. McKinney.

Mount Morris: Avery J. Lewis.

Oregon: Elijah J. Nally, Nadia G. Vander Kolk.

Polo: Jasey M. Green, Kari A. McCullough, Miranda E. Dewey, Shaylin A. Diehl, Zander G. Dixon.

Prophetstown: Owen S. Miller.

Rochelle: Derek A. Johnson.

Rock Falls: Alondra Flores, Angela R. Gallentine, Arabella R. Adams, Blake A. Mulnix, Brady A. Root, Candida F. Garcia, Dakota A. Murtha, Denali J. Stonitsch, Grace Geske, Jacob R. Schutt, Jeremy A. Walls, Justice D. Pyron, Nicolette K. Udell, Quintessa M. Atkinson, Ryan P. McGinn, Taylor M. Reyna, Zoe R. Morgan.

Shannon: Layne Sukut.

Sterling: Alexander W. Sucher, Austin M. Hey, Brayden N. Reyes, Kara K. Ellis, Kaylah J. Greul, Lesdy B. Huaracha, Lexi L. Hinrichs, Michael D. Plemmons, Miriam S. Feldman, Nycea Marruffo, Payton Purdy, Salvidor J. Ramos, Ximena M. Aguilar.

Sublette: Emma K. Dinges.