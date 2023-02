Amboy High School announces fall semester honor rolls

AMBOY – Amboy High School announced its students named to the honor roll, high honors and highest honors for the fall semester of the 2022-23 school year.

Highest honors

Freshmen: Kiera Karlson, Ellie McLaughlin

Sophomores: Addison Pertell, Grace Royer, Kenley Wilson, Alainie Wittenauer

Juniors: Brennan Blaine, Emma Dinges, Gabriel Jones, Rylyn Karrow, Austin Shugars, Kimber Zitelman

Seniors: Olivia Costner, James Curl, Courtney Lachat, Brian Moore, Courtney Ortgiesen, Alexzandra Vaessen

High honors

Freshmen: Molly Hassler, Samantha Hummel, Micah Miller, Stephanie Nave, Peyton Payne

Sophomores: Jarrett Althaus, Brody Christoffersen, Ava Cline, Devyn Pasley, Hunter Rasmussen, Caleb Shugars, Brooklyn Strub, Karagen Welch

Juniors: Elizabeth Clarida, Zachary Dunne, Blerta Fekolli, Elly Jones, Hanna Jones, Alexis Ketchum, Cole Larson, Alexa Morris, Madison O’Malley, Nicholas Ochoa, Aaliyah Pointer, Skyler Ware, Landon Whelchel

Seniors: Reed Barnes, Olivia Cordero, Ryan Dickinson, Sidney Lewis, Olivia Montantes, Valentin Vazquez, Wesley Wilson, Hayden Wittenauer, Aislinn Zitelman

Honors

Freshmen: Jack Cline, Myla Davis, Mylee Hochstatter, Samantha Nauman, Braden Phalen Rapp, Bradley Schmidt, Brittlyn Whitman

Sophomores: Vanessa Alleven, Fabian Arteaga, Cordia Asencio, Joel Billhorn, Emma Chandler, Brysen Full, Atticus Goff, Jaden Haley, Brianna Henkel, Tyler Huggins, William Jones, Joshua McKendry, Dillon Merriman, Adrian Mimini, Gloria Parker, Natalie Pratt, Emily Sachs, Kaysi Schaeffer, Alena Shaw, Haleigh Stenzel, Caleb Yanos

Juniors: Keaten Altizer, Lucas Blanton, Maeve Larson, Landon Montavon, Trey Payne, Addison Shaw, Zyler Smith, Eliseo Vazquez-Tapia

Seniors: Kora Garren, Landon Koppien, Ana Lopez-Belmontes, Valeria Salgado, Kelton Schwamberger, Phillip Stewart