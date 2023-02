Newman Central Catholic announces first semester honor rolls

STERLING- Newman Central Catholic High School announced its students named to the honor roll for the first semester of the 2022 to 2023 school year.

High Honors- grade point average of 3.50 or higher

Freshmen: Hannah Britt, Emmaline Burger, Isabella Clark, Matthew Clemen, Brenleigh Cook, Haleigh Dale, River Fiorini, Lauryn Francque, Reese Grummert, Frances Haley, Reagan Hammes, Ricardo Hernandez, George Jungerman, Olivia Mulderink, Lucille Oetting, Leandro Reynolds, Alexandra Setchell, Samantha Smith, Grace Tobias, Elise Vander Bleek, Anderson Verhulst, Brooklyn Warren, Ryan Welty, Garet Wolfe

Sophmores: Olivia Clark, Kaitlyn Conderman, MaryKay Downs, Zion Fiorini, Kazimieras Grazulis, Payton Hanna, Briar Ivey, Daniel Kelly, Madison Loomis, Cody McBride, Jacob Newberry, Joseph Oswalt, Helen Papoccia, Ryan Partington, Aaron Propheter, Amiya Rodriguez, James Stitt, Wyatt Widolff, Riley Wigginton, Brady Williamson, Maximus Williar, Hiram Zigler

Juniors: Christopher Accardi, Samantha Ackman, Isabel Allen, Laurel Chavera, Logan Devine, Andrew Downs, Sophia Ely, Addison Foster, Samual Francque, Carver Grummert, Espen Hammes, Maccullin Hanrahan, Zoey Harrington, Ximena Hernandez, Ana Jungerman, Leah Kalina, Sophia Knudson, Lucas Kolb, Nycea Marruffo, Samuel Mauch, Molly Olson, Logan Palmer, Julia Rhodes, Kennedy Rowzee, Carter Rude, Elizabeth Rude, Jameson Ryan, Gianna Sagel, Brooke Sanchez, Lucas Schaab, Lucas Simpson, Dax Snyder, Brendan Tunink, Jedh Valida, Adalyn Waldschmidt

Seniors: Ava Anderson, Kenneth Boesen, Carlin Brady, Jeremy Jon Castle, Claire Crisham, Maxwell DeForest, Matthew Downs, Dylan Garland, Haily Geske, Katlyn Grennan, Monica Healy, Anthony Helfrich, Logan Hermeyer, Blayke Holbrook, Jaesen Johns, Michael Murray, Sarah Murray, Oscar Navarro, Samuel Neisewander, Emma Oswalt, Carson Palmer, Ainsley Reed, Raul Reyes-Zamora, Christafer Robertson, Gianna Widolff, Hayden Witt, Kyle Wolfe, Brooklyn Zigler, Joy Zigler

Honors- grade point average of 3.0 to 3.49

Freshmen: Evan Bushman, Garret Matznick, Jacob Payne

Sophmores: Chase Decker, Jaylee Dugger, Makenzie Duhon, Gabriel Lorenzen, Allyson McGinn, Macie Rosengren, Mia Trujillo

Juniors: Emily Beattie, Makaila Craft, Colin Messer, Niklaus Nardini, Liam Schmall, Quinten Williams

Seniors: Ayden Batten, Nolan Britt, Chloe Everly, Adam Morgan, Gabriel Padilla, Symantha Porter