Dixon High School announces fall semester honor roll

DIXON- Dixon High School announced its honor roll students for the fall semester of the 2022 to 2023 school year.

Honorable Mention

Brayden A. Anderson, Aubrieann A. Arreola, Owen N. Belzer, Jordyn A. Brandenburg, Alondra Briceno, Exzadrian J. Diaz, Exzavier J. Diaz, Kaylyn R. Eshleman, Daniel J. Fordham, Tracie A. Frye, Jack R. Galica, Samuel R. Gingras, Kevin B. Gonsalez Trejo, Kellen M. Haenitsch, Kodie G. Lawson, Sarah M. MacRunnels, Addisyn R. Petty, Alexander L. Pierce, Kloie M. Pretzsch, Leilani Ramirez, Jack E. Redell, Kamryn E. Rogers, Karlyanna S. Tate, Isabella N. Thompson, Julissa G. Vargas, Zoey A. Varga, Delilah F. Walker, Jake R. Whelan, Zoey A. Williams.

Tyson A. Dambman, Grace E. Dempsey, Abhiram Ekula, Oliver N. Haverland, Alex A. Humphrey, Kyleigh J. Mattson, Anne M. McFarlane, Annie R. McGrail, Madeline R. McLane, Wyatt F. Miller, Cruz R. Ocampo, Benjamin L. Oros, Ayla C. Partington, Ava M. Pazera, Aliana n. Selmani, Kenneth J. Sims, Skylar E. Smith, Bailey L. Tegeler, Kennedy L. Teller, Colin D. Wright, Talarie M. Wypasek, Benjamin F. Zimmerman, Garrett A. Zimmerman, Patrick W. Zinke.

Jacob J. Delashmit, Lexzandria J. Germanson, Benjamin D. Hall, Jaron E. Hermes, Cade H. Hey, Kennedy R. Johns, Thayne R. Kanzler, Jayce A. Kastner, Kaelyn M. Koehler, Kailee L. McConnell, Jarrett K. McHugh, Keeley B. Mick, Brooklynn M. Muntean, Angelina K. Newman, Diego Ocampo, Justin M. Rojas, Easton R. Roux, Andrew L. Scheffler, Emma A. Smith, Eann R. Trenholm, Ashleyn Zarate.

Emily M. Allen, Cheyenne N. Ashford, Azbie B. Azemi, Kevin N. Banuelos, Damien C. Beck, Kevin M. Blanchard, Owen L. Brooks, BreeAnn F. Covell, Aniah M. Dearborn, Jack A. Dempsey, Ethan S. Hays, Gavin K. Jensen, Connor A. Johnson, Zachery A. Johnson, Kelsey M. Laird, Jacob T. Lehman, Sage W. Magnafici, Chasidy J. Martin, Symon A. Montague, Isaac D. Strock, Evan M. Thomas, Walker J. Tilton, Jacob R. Vogenthaler, Erin A. Ward, Kaylee J. Ward, Matthew E. Warkins, Cooper J. Willey, Jason A. Zinke.

Honor Roll Outstanding

Ava Appelquist, Landon M. Arbuckle, Olivia M. Arduini, Saida Bajrami, Aidan S. Brown, Leah J. Carlson, Addison J. Cox, Reese V. Dambman, Kaitlyn A. Daniels, Blake A. Ferguson Allen, Marques Q. Flanagan, Kiley Gaither, Nick R. Goldie, Jaxson G. Kastner, Elias M. Kirchhoff, Presley J. Lappin, Lakelynn R. Ramsdell, Rylie E. Ranz, Vanessa E. Reglin, JongRuk J. Sanameesai Somsri, Yui Solene S. Santos, Quintynn J. Sarver, Sophia A. Spangler, Meena M. Steder, Noah M. Terviel.

Rex A. Blackburn, Addison L. Burgess, Tyasharri J. Collins, Eli W. Davidson, Leonard D. Deter, Brianna P. DeWaele, Derek A. Fitzanko, John A. Godbold, Kennedy M. Haenitsch, Zachary L. Hartmann, Owen N. Haverland, Ashton R. Kinn, David R. Laird, Elise R. Maass, Vivian E. Medina, Sarah G. Messer, Elizabeth Ochoa, Julie Paredes, Olivia M. Payne, Gabrielle A. Pepper, Brooklyn A. Robillord, Grace Shoemaker Fenwick, Lani R. Steder, Kenzie J. Thomas, Makenzie L. Toms, Hallie M. Williamson, Dominik J. Zachary, Tyler J. Zepezauer.

Morgyn L. Bailey, Alex I. Basilio, Abigail M. Brown, Ellyonna S. Brown, Avery E. Burmeister, Charlie D. Cole, Analeisa R. Comer, Kaylie J. Fisher, Mackenzie L. Fleek, Sophia C. Flynn, Gavin T. Frey, Alex S. Harrison, Kailey S. Helfrich, Anthony A. Hetler, Alicia M. Hoyle, Cort E. Jacobson, Steven D. Kitzman, Traci M. Miller, Jake E. O’Donnell, Michael C. O’Neal, Jessica H. Pitman, Colton J. Portner, Kristian W. Prather, Samantha R. Richter, Ava B. Schier, Tyler A. Shaner, Ava E. Valk, Aiden J. Wiseman.

Bayli R. Baker Dunlap, Brooke L. Becker, Gavin R. Bird, Kailee G. Buch, Hayden M. Byrnes, Elizabeth M. Childers, Brandon M. Crowe, Emiah C. Diaz, Julian M. Dingley, Dezarae L. Dir, Jaxson R. Gaither, Derik A. Garza, Ella L. Govig, Austin A. Hey, Chon Sung S. Lee, Meagan L. McLane, Kaytlynn C. Miller, Jacob K. Nag, Drilon Osmani, Jamielynn M. Plantz, Rylan E. Ramsdell, Yuan Jilio S. Santos, Gavin M. Sowl, Christian M. Stevens, Treyton P. Stowell, Anastashia M. Truitt, Natalie J. Tucker, Ayden M. Underhile, Hunter D. Vacek, Madison S. VanOosten, Skylar E. Weed, Wyatt I. Wetzell.

Honor Roll Superior

Hannah L. Bass, Kathryn A. Boss, Matthew S. Castro, James B. Cocar, Kendall G. Como, Adelynn A. Coppotelli, Gage D. Farster, Izabelle F. Goff, Morgan R. Hargrave, Gage Helfrich, Lilyana R. Herrera, Alexis C. Kemmeren, Mya L. Lewis, Adeline A. Lohse, Daniela V. Lovett, Esther L. Mertes, Isabelle Queckboerner, Ronin P. Quick, Leah G. Stach, Adam C. Staples, Solis S. Thompson, Jayden L. Toms, Mickenna S. Worrell.

Allison S. Abell, Joseph D. Apple, Addison L. Arjes, Annelise D. Brown, Delaney D. Bruce, Caroline A. Childers, Patrick L. Clevenger, Aaron L. Conderman, Nathaniel R. DeWaele, Avery E. Faley, Grace C. Ferguson, Meredith E. Foulker, CJ K. Frey, Hayden W. Fulton, Cody K. Geil, Gabriel R. Greenfield, Nicholas B. Hartmann, Hailey M. Hey, Rebecca A. Hoyle, Siena J. Kemmeren, Isabella D. Lewis, Lauren E. Little, Alizbeth M. Maldonado, Derek L. Miller, Nicole L. Miller, Ashlyn M. Neville, Kiana R. Olalde, Emma S. Olson, Annabelle P. Potter, Ceccilia C. Reglin, Avery M. Reinhold, Falan S. Schwarz, Cullen J. Shaner, Ashlyn M. Southard, Leah J. Stees, Autumn R. Swift, Arielle A. Tefiku, Mersaydez M. VanDrew, Christopher J. Wadsworth, Owen A. Winters, Hayden J. Yingling.

Gabriel D. Buelvas, Kadence E. Burger, Quentin D. Cassiberry, Aryana M. Collins, Augustus G. Costello, Olivia L. Cox, Jordyn L. Crawford, Brett T. Cumberland, Katie M. Drew, Karissa S. DuBois, Bashar M. Elbzour, Bryce J. Feit, Jessica M. Ferris, Nora J. Fordham, Dakota R. Fredericks, Ashley A. Frey, Halli J. Grot, Tyler K. Herwig, Aidan L. Hoffman, Meghan M. Huffman, MyKaylah R. Kirby,Karys W. Lance, Layni A. Lappin, Amelia R. Lohse, Isabella E. Miller, Aidan V. Price, Jenica L. Puente, Uriel Yzobel Mari S. Santos, Collin J. Scott, Arijan Selmani, Faith L. Sheley, Frederika E. Skrzipczyk, Emily N. Smith, Spencer M. Thompson, Collin D. Tran Howland, Ella R. Voss, Mason R. Weigle, Teyla J. Wendt, Samuel H. Zimmerman.

Nour M. Alsramah, Grant R. Boss, Emma J. Castro, Sydney H. Chesley, Emily A. Conderman, Autumn L. Cortesi, Natalie B. Davidson, Harvest H. Day, Grace E. DeBord, Shaun M. DeVries, Alexis M. DeWaele, Hannah I. Dickson, Harry M. Doane, Alexander R. Fulton, Grace A. Gates, Olivia S. Gingras, Kallie N. Hamburg, Sydney G. Hargrave, Sydney G. Hills, Sara E. Hintz, Calvin J. Hogenson, Trista R. Janssen, Abby L. Johnson, Jack D. Johnson, Emma L. Jones, Abagail R. Knipple, Kaitlyn R. Knipple, Aubrie S. Kozak, Hanna M. Lengquist, Emily B. Lewis, Mekhi M. McGlown, Ethan D. Mick, Nevaeh C. Mighell, Addison E. Morley, Olivia S. Mowery, Isabella R. Ocampo, Kaitlin M. O’Donnell, Jacksen R. Ortgiesen, Leslie M. Pettorini, Ana Kate M. Phillips, Quentin G. Seggebruch, Thomas H. Stauter, Hannah I. Steinmeyer, Jayson J. Vincent, Veronica R. Wade, Esther J. Whitcombe, Thalia J. Wolber, Alexander M. Wood, Josephine A. Yeager.