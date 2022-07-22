College academic honors, degrees for Sauk Valley-area students

College students from the Sauk Valley area achieved academic recognition.
Olney Central College
Spring 2022 president’s list
Rock Falls – Abigail Peyton
Bradley University
Spring 2022 graduates
West Brooklyn – Pamela Taylor, BS in environmental science biology.
Dixon – Addison Schmall, BS in finance
Amboy – Hannah Grady, BSEE in electrical engineering
Mount Carroll – Ian Hunter, BS in entrepreneurship, marketing
Morrison – Avary Bielema, BS in health science
Loras College
Spring 2022 dean’s list
Morrison – Tyson Smith
Sterling – Cayhla Smart
Stillman Valley – Madison Doss
University of Wisconsin-Platteville
Spring 2022 chancellor’s list
Byron – Kaley Mumma, Rilee Smith
Dixon – Nolan Halla, Riley Kavanaugh, Eric Rasmussen, Maddy Verdick
Milledgeville – Alli Schmidt
Rochelle – Morgan Haas
Rock Falls – Madison Arickx
University of Wisconsin-Platteville
Spring 2022 dean’s list
Amboy – Mitchell McLaughlin, Kathryn Noble
Byron – Jordan Alcaraz, Will Carlson, Colton Ingram, Colton Johnson, Kaley Mumma, Rilee Smith
Chadwick – Kyle Aude
Dixon – Nolan Halla, Riley Kavanaugh, Eric Rasmussen , Haley Verdick, Maddy Verdick
Forreston – Jackie Ludwig
Lanark – Sydney Guentner
Leaf River – Andrew Bratina
Milledgeville – Alli Schmidt
Rochelle – Morgan Haas, Katie Van Hise
Rock Falls – Madison Arickx
Savanna – Zoe Barnes
Shannon – Benjamin Woessner
Sterling – Genea Garza, Emma Yde, Kyle Yde
Walnut – Evan Eckberg, Jackson Lind
Lewis University
Spring 2022 dean’s list
Dixon – Julia Ardis
Sterling – Jozlyn Garcia
Fulton – Jay Dykstra
Wheaton College
Spring 2022 dean’s list
Mount Morris – Abigail Wehler
Rochelle – Cara Forsberg
Sterling – Stephen Nolin
Erie – Grace Johnson
Morrison – Hannah Stralow
University of Wisconsin-La Crosse
Spring 2022 dean’s list
Stillman Valley – Grace Tarara
Central Lakes College
Spring 2022 commencement
Rock Falls – Logan Wickens, Associate of Arts, Honors
Mount Mercy University
Spring 2022 commencement
Lanark – Brett Swalve, Bachelor of Business Administration
Mount Mercy University
Spring 2022 dean’s list
Morrison – Kelly Pannier
Rochelle – Gyvanziel Quinonez
Sterling – Tiara Munoz, Zoey Paone
Luther College
Spring 2022 graduates
Sterling – Charles Lehman, Bachelor of Arts degree in mathematics/statistics
Quincy University
Spring commencement
Amboy – Bailee Sue Highbarger, Bachelor of Science in forensic psychology
Prophetstown – Owen Behrens, Bachelor of Science in finance
University of Illinois-Springfield
Spring dean’s list
Sterling – Spencer Mauch
Drake University
Spring president’s list
Byron – Jordyn Conardd
Drake University
Spring dean’s list
Amboy – Matthew Dinwiddie
Byron – Ashley Dunham
Fenton – Courtney Kruthoff
Forreston – Hunter Daws
Lanark – Karissa Olson
Oregon – Sydney Hermes
Sterling – Jaguer Heier
Drake University
Spring graduates
Byron – Jordyn Conard, Bachelor of Science in business administration, marketing and Bachelor of Science, data analytics
University of Wisconsin-Milwaukee
Spring dean’s list
Byron – Grace Abrahams, Katelin Mumma
Oregon – Alex Sitze
Savanna – Jean Medenblik
Stillman Valley – Erin Flynn
University of Utah-Salt Lake City
Spring graduation
Prophetstown – Mackenzie Schueler, Master of Education degree in educational psychology