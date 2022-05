Rock Falls High School announces second semester honor roll students

ROCK FALLS – Rock Falls High School announced its honor roll students for the second semester of the 2021-22 school year. The honor roll students are ranked in the categories of highest honors, high honors and honors.

Highest honors

SENIORS: Paige Blackert, Taylor Brown, Peyton Burns, Hailey Bush, Austin Cernich, Emma Cunniff, Brooke Danreiter, Josue De La Torre, Yasmin Flores, Benjamin Folgers, Calin Gaulrapp, Hailey Gibson, Cara Goff, Mariana Hernandez, Keagan Hicks, Bryson Johnson, Lydea King, Lyden King, Carly Knapp, Gabriel Lewis, Matthew Marcum, Cameron Matejka, Sydnee McCue, Matthew Megli, Jasmine Mills, Breanna Morgan, Jayden Muntean, Brayden Nelson, Adriana Pineda, Mallory Pinske, Alexandra Royer, Maya Sands, Dugan Schauff, Shayla Schmall, Donald Schofield, Lukas Schrader, Dillon Schueler, Sloan Schutz, Hannah Schwenk, Raychel Scott, Cadence Stonitsch, Annika Stuart, Marcus Surrena, Lauren Tupper, Tucker Velazquez, Becka Villa, Ellie Wasson, Sarah Williams, Katie Witherow and Joshua Woodard

JUNIORS: Paetyn Adams, Rhiannon Allison, Kaitlyn Baeza, Alyse Bryant, Elizabeth Buikema, Jaselle Campos, Colin Cook, Ariana Diaz, Trista Dobbins, Solan Everly, Brody Flynn, Emily Garcia, Raul Garcia-Fernandez, Joseluis Gomez, Molly Hackbarth, Cheyenne Hansen, Aurora Harding, Diego Hernandez, Juan Hernandez, Julian Hernandez, Cynaia Hopkins, Brooke Howard, Darien Huggins, Tayli Hultin, Noelia Ibarra, Rylee Johnson, Kaityln Jones, Isaiah Kobbeman, Hailey Kuciver, Emily Lego, Matthew Masini, Ryan McCord, Aaron Meenen, Jordan Moore, Zoe Morgan, Blake Mulnix, Azalea OHaver, Elijah Padilla, Alejandro Raymond, Grace Rippy, James Schmitt, Jacee Sigel, Kalina Sommer, Montana Sutton, Patricia Teague, Katie Thatcher, Tanner Todd, Kaiyana Washington, Abbygail Whiles, Cadence Williamson, Maegen Winge and Savanna Wood-Kendrick

SOPHOMORES: Arabella Adams, Josie Adams, Carmelita Ayala-Ortiz, Akshar Barot, Claire Bickett, Grace Boostrom, Mayson Burns, Sophie Chavira, Alma Cid, Remington Collins, Bria Cross, Megan Fiorini, Emmanuel Flores, Angela Gallentine, Ruben Garza, Greta Hacker, Ava Henson, Zoe Henson, Sophia Hnilica, Kallie Insley, Jayci Janssen, Haley Kellum, Carli Kobbeman, Elisabeth Megli, Sophia Moeller, Carmindy Ordean, Olivia Osborn, Taylor Reyna, Brady Root, Gavin Sands, Carter Schueler, Faith Sheley, Emma Skinner, Denali Stonitsch, Rais Tefiku, Braeden Thome, Nicolette Udell, Amya Velazquez, Fantasia Ward and Brooklynn Wiley

FRESHMEN: Marissa Bliefnick, Jacob Buck, Abigail Dobrez, Samara Dorner, Sydnie Flaningam, Madisyn Grove, Collin Halvorson, Kuitim Heald, Ariel Hernandez, Kaylee Johnson, Mason Landes, Elizabeth Lombardo, Carolyn Masini, Zoey Near, Abigail Skibinskie, Mason Skinner, Omariyah Sotelo, Aubrey Vickers, Addison Watts, Jenny Wei and McKenzie Woodard

High honors

SENIORS: Marion, Alvarado, Javian Brown, Antonio Calderon, Kylie Conkling, Booker Cross III, Bryce Devers, Emma Hand, Jacob Harney, Trey Henry, Cooper Hewitt, Zoie Howard, Erika Lilly, Kelsie McKinzie, Logann Mennie, Easton Morgan, Connor Mullan, Tyler Pessman, Owen Pillars, Anthony Reyes, Kira Rice, Paige Ripley, Jada Saffell, Emily Spooner, Alexsandra Trevillyan, Angelina Trujillo, Valerie Warner and Kaleb Warren

JUNIORS: MaKenna Arickx, Alizae Clark, Emma Crebo, Brady Dowd, Savanna Fritz, Zoe Hemminger, Evanjelina Henry, Mariana Hochmuth, Angleina Jeveret, Desiree Johnson, Joshua Kirst, Aidan Kobbeman, Alicia LeFevre, Blake LeFevre, Thomas Lewis, Abbi McGrath, Frances Meadows, MaKenzi Parks, Larry Robinson, Riley Rockwell, Megan Shears, Madison Sunderlage, Madelyn Tarner, Amara Thomas, Bailey Tyne and Kyle Young

SOPHOMORES: Natalie Buck, Savannah Bufford, Jariese Campos, Addisyn Castaneda, Trevre Duncan, Jayce Eriks, Michael Flowers, Hana Ford, Aydan Goff, Alexis Hollowell, Kash Janssen, Lacie Lawson, Atyana Lewis, Vincent Lombardo, Chloe Pashon, Alexa Reyes, Vincent Lombardo, Brody Van Weelden, Emanuel Vargas, Bailey Waninger, Brayden Williamsen and Hannah Woodyatt

FRESHMEN: Kamryn Austin, Madilyn Blackburn, Cierra Canas, Christian Cid, Gunnar Damhoff, MaKenzie Doane, Michael Ely, Weston Frymire, Ajay Kobbeman, Jeslyn Krueger, Maddison Morgan, Braxton Nelson, Presley O’Bryant, Conner Porter, Cyril Rooney, Chloe Sosa, Hunter Steinhagen, Jamie Swords, Isaac Valdivia, Brendan Vos, Zachery Walker, Logan Williamson and Kennedi Woodyatt

Honors