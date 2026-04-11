Sale closed in La Salle: $132,500 for a single-family home

A 1,088-square-foot single-family residence, built in 1940, has changed hands.
The home at 432 Roosevelt Road in La Salle was sold on March 20 for $132,500, or $122 per square foot. This is a single-story house. The property’s lot measures 4,792 square feet.
Other homes in La Salle that have recently been sold close by include:
· At 1596 Linden Avenue, in April 2025, a 1,256-square-foot single-family residence was sold for $155,000, a price per square foot of $123.
· In June 2025, a 1,338-square-foot single-family residence at 1458 Lafayette Street sold for $194,000, a price per square foot of $145.
· A 1,437-square-foot single-family residence at 1617 Illinois Street, sold in October 2025, for $115,000, a price per square foot of $80.