Single-family home sells in Marseilles for $195,000

A single-family residence located at 330 Illinois Street in Marseilles has a new owner since March 5.
The 2,260-square-foot house, built in 1880, was sold for $195,000, or $86 per square foot. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 4,792 square feet.
These nearby homes in Marseilles have also recently been sold:
· At 259 Broadway Street, in August 2025, a single-family residence was sold for $130,000.
· A 1,564-square-foot single-family residence at 400 Wallace Street, sold in January 2025, for $125,000, a price per square foot of $80.
· In June 2025, a 1,396-square-foot single-family residence at 262 Broadway Street sold for $138,000, a price per square foot of $99.