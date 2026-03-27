Naperville: Single-family home goes for $568,000

A single-family residence located at 10S125 Springbrook Drive in Naperville has a new owner since March 13.
The 1,844-square-foot home, built in 1972, was sold for $568,000, or $308 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 0.6 acres.
These nearby homes in Naperville have also recently been sold:
· At 605 Dorchester Court, in March, a 2,317-square-foot single-family home was sold for $670,000, a price per square foot of $289.
· A 2,364-square-foot single-family house at 567 Roxbury Drive, sold in February, for $536,000, a price per square foot of $227.
· In August 2025, a 2,095-square-foot single-family home at 513 Seville Avenue sold for $560,000, a price per square foot of $267.