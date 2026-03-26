Single-family home sells for $137,500 in Streator

A single-family residence located at 118 West 3rd Street in Streator changed owners on March 5.
The 972-square-foot home, built in 1924, was sold for $137,500, or $141 per square foot. This is a single-story house.
These nearby homes in Streator have also recently been sold:
· In February, a single-family residence at 1509 West Kelly Street sold for $125,000.
· A 1,112-square-foot single-family residence at 112 West 1st Street, sold in August 2025, for $130,000, a price per square foot of $117.
· At 305 West 3rd Street, in November 2025, a 1,222-square-foot single-family residence was sold for $150,000, a price per square foot of $123.