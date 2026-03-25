Sale closed in Naperville: $760,000 for a single-family home

By United Robots

A single-family residence located at 3720 Mandeville Lane in Naperville changed owners on March 10.

The 3,166-square-foot house, built in 1996, was sold for $760,000, or $240 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 10,890 square feet.

Other homes in Naperville that have recently been sold close by include:

· At 1524 Grommon Road, in May 2025, a 3,335-square-foot single-family house was sold for $810,000, a price per square foot of $243.

· A 2,635-square-foot single-family home at 3751 Falkner Drive, sold in August 2025, for $775,000, a price per square foot of $294.

· In October 2025, a 2,923-square-foot single-family home at 3631 Falkner Drive sold for $815,000, a price per square foot of $279. The home has four bedrooms and three bathrooms.

Real EstateUnited RobotsNaperville