Sale closed in Algonquin: $600,000 for a four-bedroom house

A single-family home located at 1951 Broadsmore Drive in Algonquin changed owners on March 11.
The 2,377-square-foot home, built in 2000, was sold for $600,000, or $252 per square foot. This two-story house has four bedrooms. The interior features a fireplace. The property is equipped with central A/C. Additionally, the building has access to two parking spots.
These nearby homes in Algonquin have also recently been sold:
· In November 2025, a 3,386-square-foot single-family house at 6 Greyshire Court sold for $529,000, a price per square foot of $156.
· A 2,686-square-foot single-family residence at 2332 Barrett Drive, sold in July 2025, for $450,000, a price per square foot of $168.
· At 2305 Tracy Lane, in September 2025, a 3,386-square-foot single-family home was sold for $580,000, a price per square foot of $171.