Single-family home built in 1900 sells in Joliet for $540,000

A single-family home located at 516 South Eastern Avenue in Joliet changed owners on March 4.
The 5,168-square-foot house, built in 1900, was sold for $540,000, or $104 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 13,192 square feet.
These nearby homes in Joliet have also recently changed hands:
· A 1,490-square-foot single-family house at 114 South 5th Avenue, sold in July 2025, for $280,000, a price per square foot of $188.
· In May 2025, a 1,560-square-foot single-family residence at 403 South Richards Street sold for $287,000, a price per square foot of $184.
· At 217 South Sherman Street, Unit 219, in January, a 3,620-square-foot single-family house was sold for $387,000, a price per square foot of $107.