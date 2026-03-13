Single-family home built in 1900 sells for $190,000 in Dixon

A single-family residence located at 916 South Hennepin Avenue in Dixon has a new owner since Feb. 23.
The 1,768-square-foot home, built in 1900, was sold for $190,000, or $107 per square foot. This is a two-story house. The lot of the property covers an area of 7,500 square feet.
Other homes in Dixon have recently been sold nearby:
· At 1017 South Galena Avenue, in December 2025, a 1,048-square-foot single-family residence was sold for $120,000, a price per square foot of $115.
· In June 2025, a 1,100-square-foot single-family residence at 1006 South Highland Avenue sold for $106,000, a price per square foot of $96.
· A single-family residence at 1216 South Ottawa Avenue, sold in February, for $100,000.