Sale closed in Rochelle: $170,000 for a single-family home built in 1930

A 1,760-square-foot single-family house, built in 1930, has changed hands.
The home at 557 South 3rd Street in Rochelle was sold on Feb. 11 for $170,000, or $97 per square foot. This is a single-story house. The property’s lot measures 6,900 square feet.
Other homes in Rochelle have recently changed hands nearby:
· A 1,920-square-foot single-family home at 521 South 3rd Street, sold in March 2025, for $192,000, a price per square foot of $100.
· At 522 South 3rd Street, in August 2025, a 2,344-square-foot single-family residence was sold for $207,000, a price per square foot of $88.
· In September 2025, a 1,472-square-foot single-family residence at 512 South 2nd Street sold for $140,000, a price per square foot of $95.