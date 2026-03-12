Single-family home sells in Kankakee for $204,000

The single-family residence located at 74 South 4080w Road in Kankakee was sold on Feb. 13. The purchase price was $204,000.
The property is situated on a lot spanning 12,638 square feet.
These nearby homes in Kankakee have also recently been sold:
· At 4206 South Jean Street, in June 2025, a single-family residence was sold for $215,000.
· In April 2025, a single-family residence at 4097 South Betty Street sold for $230,000.
· A single-family residence at 4214 South Josephine Drive, sold in February, for $262,000.