Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Real Estate

Single-family home sells in Kankakee for $204,000

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family residence located at 74 South 4080w Road in Kankakee was sold on Feb. 13. The purchase price was $204,000.

The property is situated on a lot spanning 12,638 square feet.

These nearby homes in Kankakee have also recently been sold:

· At 4206 South Jean Street, in June 2025, a single-family residence was sold for $215,000.

· In April 2025, a single-family residence at 4097 South Betty Street sold for $230,000.

· A single-family residence at 4214 South Josephine Drive, sold in February, for $262,000.

Real EstateUnited Robots