Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Real Estate

Single-family home sells in Bradley for $140,000

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family residence located at 254 South Randolph Avenue in Bradley was sold on Feb. 9. The purchase price was $140,000.

The property is situated on a lot spanning 5,800 square feet.

Other homes in Bradley have recently changed hands nearby:

· At 218 South Jefferson Avenue, in October 2025, a single-family residence was sold for $130,000.

· In June 2025, a single-family residence at 1123 East Broadway Street sold for $80,000.

· A single-family residence at 135 North Jefferson Avenue, sold in December 2024, for $165,500.

Real EstateUnited Robots