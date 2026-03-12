Single-family home sells in Bradley for $140,000

The single-family residence located at 254 South Randolph Avenue in Bradley was sold on Feb. 9. The purchase price was $140,000.
The property is situated on a lot spanning 5,800 square feet.
Other homes in Bradley have recently changed hands nearby:
· At 218 South Jefferson Avenue, in October 2025, a single-family residence was sold for $130,000.
· In June 2025, a single-family residence at 1123 East Broadway Street sold for $80,000.
· A single-family residence at 135 North Jefferson Avenue, sold in December 2024, for $165,500.