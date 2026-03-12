Sale closed in Ottawa: $216,000 for a single-family home

The single-family residence located at 1000 Douglas Street in Ottawa was sold on Feb. 23, for $216,000, or $168 per square foot.
The house, built in 1971, has an interior space of 1,288 square feet. This is a single-story house.
Other homes in Ottawa have recently been purchased nearby:
· At 215 Buchanan Street, in December 2024, a single-family residence was sold for $117,000.
· A 1,496-square-foot single-family residence at 217 Buchanan Street, sold in January, for $110,000, a price per square foot of $74.
· In June 2025, a 2,185-square-foot single-family residence at 920 Illinois Avenue sold for $168,500, a price per square foot of $77.