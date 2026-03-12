Princeton: Single-family home sells for $90,000

A single-family home located at 1118 South Euclid Avenue in Princeton changed owners on Feb. 25.
The house was sold for $90,000. The property’s lot measures 9,170 square feet.
These nearby homes in Princeton have also recently been purchased:
· At 815 South Church Street, in June 2025, a single-family house was sold for $132,000.
· A single-family residence at 437 South Church Street, sold in August 2025, for $130,000.
· In October 2025, a single-family residence at 671 South Park Avenue sold for $135,000.