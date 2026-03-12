Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Real Estate

Princeton: Single-family home sells for $90,000

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family home located at 1118 South Euclid Avenue in Princeton changed owners on Feb. 25.

The house was sold for $90,000. The property’s lot measures 9,170 square feet.

These nearby homes in Princeton have also recently been purchased:

· At 815 South Church Street, in June 2025, a single-family house was sold for $132,000.

· A single-family residence at 437 South Church Street, sold in August 2025, for $130,000.

· In October 2025, a single-family residence at 671 South Park Avenue sold for $135,000.

Real EstateUnited Robots