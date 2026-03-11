Single-family home sells in Plainfield for $518,000

A 2,408-square-foot single-family residence, built in 2002, has changed hands.
The home at 12225 South Shagbark Drive in Plainfield was sold on Feb. 25 for $518,000, or $215 per square foot. This is a two-story house. The property is situated on a lot spanning 7,841 square feet.
Other properties in Plainfield have recently changed hands nearby:
· A 1,866-square-foot property at 24301 South Hemlock Drive, sold in December 2025, for $440,000, a price per square foot of $236.
· In August 2025, a 1,784-square-foot single-family house at 24309 South White Oak Drive sold for $460,000, a price per square foot of $258.
· At 24321 South Hemlock Drive, in January 2025, a 1,410-square-foot single-family home was sold for $425,000, a price per square foot of $301.