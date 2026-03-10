Sale closed in Joliet: $375,000 for a single-family home built in 1910

A 2,160-square-foot single-family house, built in 1910, has changed hands.
The house at 113 North Center Street in Joliet was sold on Feb. 23 for $375,000, or $174 per square foot. This is a two-story house. The lot of the property covers an area of 4,200 square feet.
These nearby homes in Joliet have also recently been sold:
· In November 2025, a 1,262-square-foot single-family residence at 419 North Oneida Street sold for $310,000, a price per square foot of $246.
· A 1,496-square-foot single-family home at 314 North Oneida Street, sold in July 2025, for $215,000, a price per square foot of $144.
· At 3 North Cagwin Avenue, in June 2025, a 2,224-square-foot single-family home was sold for $270,000, a price per square foot of $121. The home has six bedrooms and two bathrooms.