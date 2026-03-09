Single-family home in Joliet sells for $420,000

A single-family house located at 6006 Winterhaven Drive in Joliet changed ownership on Feb. 24.
The house was sold for $420,000. The property occupies a lot of 9,148 square feet.
Other homes in Joliet that have recently been purchased close by include:
· A single-family residence at 6103 Winterhaven Drive, sold in July 2025, for $435,000.
· In September 2025, a 1,932-square-foot single-family home at 1214 Riverhaven Trail sold for $390,000, a price per square foot of $202.
· At 1222 Fitzer Drive, in March 2025, a 3,549-square-foot single-family home was sold for $351,000, a price per square foot of $99. The home has four bedrooms and three bathrooms.