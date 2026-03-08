Malta: Single-family home sells for $310,000

A single-family residence has changed hands.
The home at 774 Waters Edge Boulevard in Malta was sold on Feb. 20. The purchase price was $310,000. The property sits on a 7,405-square-foot lot.
Other homes in Malta have recently been purchased nearby:
· In February, a single-family residence at 1024 Misty Landing Court sold for $301,000.
· A single-family residence at 811 Water Stone Way, sold in September 2025, for $288,000.
· At 911 Water Stone Way, in August 2025, a single-family residence was sold for $339,000.