Real Estate

Malta: Single-family home sells for $310,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence has changed hands.

The home at 774 Waters Edge Boulevard in Malta was sold on Feb. 20. The purchase price was $310,000. The property sits on a 7,405-square-foot lot.

Other homes in Malta have recently been purchased nearby:

· In February, a single-family residence at 1024 Misty Landing Court sold for $301,000.

· A single-family residence at 811 Water Stone Way, sold in September 2025, for $288,000.

· At 911 Water Stone Way, in August 2025, a single-family residence was sold for $339,000.

