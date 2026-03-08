Shaw Local

Real Estate

Bourbonnais: Single-family home sells for $410,000

By United Robots

A single-family residence located at 5 Inverness Drive in Bourbonnais has a new owner since Feb. 5.

The home was sold for $410,000. The property occupies a lot of 6,750 square feet.

These nearby homes in Bourbonnais have also recently been purchased:

· In January, a single-family residence at 67 Castle Coombe Court sold for $319,000.

· A single-family residence at 1215 Stratford Drive, sold in July 2025, for $300,000.

· At 370 Windermere Way, in December 2025, a single-family residence was sold for $257,000.

