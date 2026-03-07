Single-family home sells for $455,000 in Huntley

A single-family residence located at 10488 Bethel Avenue in Huntley has a new owner since Feb. 23.
The 2,596-square-foot house, built in 2000, was sold for $455,000, or $175 per square foot. Inside, there is a fireplace. The property is equipped with central A/C. The property is situated on a lot spanning 11,141 square feet.
These nearby homes in Huntley have also recently been sold:
· In April 2025, a 1,978-square-foot single-family house at 10545 Lancaster Street sold for $404,000, a price per square foot of $204.
· At 11576 Lancaster Street, in October 2025, a 2,313-square-foot single-family home was sold for $440,000, a price per square foot of $190.
· A 2,596-square-foot single-family residence at 10539 Lansdale Street, sold in November 2025, for $400,000, a price per square foot of $154.