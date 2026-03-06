Single-family home sells for $264,000 in Marseilles

The single-family residence located at 806 Bratton Avenue in Marseilles was sold on Feb. 17, for $264,000, or $190 per square foot.
The home, built in 1975, has an interior space of 1,390 square feet. This is a two-story house. The property is situated on a lot spanning 0.6 acres.
Other homes in Marseilles have recently been purchased nearby:
· A 1,938-square-foot single-family residence at 180 Walnut Street, Unit 182, sold in February 2025, for $220,000, a price per square foot of $114.
· In September 2025, a 1,782-square-foot single-family residence at 107 Woodview Lane sold for $175,000, a price per square foot of $98.
· At 974 Fillebrowne Street, in April 2025, a 2,102-square-foot single-family residence was sold for $280,000, a price per square foot of $133.