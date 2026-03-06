Single-family home in Genoa sells for $380,000

A single-family residence located at 408 Winding Trail in Genoa has a new owner since Feb. 17.
The home was sold for $380,000. The property sits on a 9,148-square-foot lot.
Other homes in Genoa that have recently been purchased close by include:
· In April 2025, a single-family residence at 505 Winding Trail sold for $382,000.
· A single-family residence at 419 River Bend Drive, sold in June 2025, for $410,000.
· At 424 River Bend Drive, in July 2025, a single-family residence was sold for $390,000.