Real Estate

Single-family home in Genoa sells for $380,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence located at 408 Winding Trail in Genoa has a new owner since Feb. 17.

The home was sold for $380,000. The property sits on a 9,148-square-foot lot.

Other homes in Genoa that have recently been purchased close by include:

· In April 2025, a single-family residence at 505 Winding Trail sold for $382,000.

· A single-family residence at 419 River Bend Drive, sold in June 2025, for $410,000.

· At 424 River Bend Drive, in July 2025, a single-family residence was sold for $390,000.

