Real Estate

Single-family home sells in New Lenox for $615,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence located at 2821 Abbington Drive in New Lenox changed ownership on Feb. 19.

The house was sold for $615,000. The property sits on a 0.9-acre lot.

Other homes in New Lenox that have recently been purchased close by include:

· In June 2025, a single-family house at 2800 Abbington Drive sold for $499,000.

· A single-family home at 2900 Abbington Drive, sold in September 2025, for $573,000.

· At 2720 Chessington Drive, in June 2025, a single-family residence was sold for $665,000.

