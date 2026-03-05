Single-family home sells in New Lenox for $615,000

A single-family residence located at 2821 Abbington Drive in New Lenox changed ownership on Feb. 19.
The house was sold for $615,000. The property sits on a 0.9-acre lot.
Other homes in New Lenox that have recently been purchased close by include:
· In June 2025, a single-family house at 2800 Abbington Drive sold for $499,000.
· A single-family home at 2900 Abbington Drive, sold in September 2025, for $573,000.
· At 2720 Chessington Drive, in June 2025, a single-family residence was sold for $665,000.