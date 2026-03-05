Shaw Local

Single-family home built in 1925 sells in Ottawa for $209,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A 1,134-square-foot single-family residence, built in 1925, has changed hands.

The home at 760 Guthrie Street in Ottawa was sold on Feb. 18 for $209,000, or $184 per square foot. This is a single-story house. The property’s lot measures 7,841 square feet.

Other homes in Ottawa that have recently been sold close by include:

· At 906 Cornell Street, in January, a single-family residence was sold for $165,000.

· In November 2025, a single-family residence at 601 College Avenue sold for $155,000.

· A 1,470-square-foot single-family residence at 731 Marcy Street, sold in July 2025, for $260,000, a price per square foot of $177.

