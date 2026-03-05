Sale closed in Streator: $125,000 for a single-family home

A single-family residence located at 1509 Kelly Street in Streator changed ownership on Feb. 18.
The 744-square-foot home, built in 1952, was sold for $125,000, or $168 per square foot. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 6,098 square feet.
These nearby homes in Streator have also recently changed hands:
· A 1,222-square-foot single-family residence at 305 West 3rd Street, sold in November 2025, for $150,000, a price per square foot of $123.
· At 207 West 2nd Street, in October 2025, a 1,056-square-foot single-family residence was sold for $154,000, a price per square foot of $146.
· In July 2025, a single-family residence at 120 West 3rd Street sold for $140,000.