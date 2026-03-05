Shaw Local

Real Estate

Sale closed in Shabbona: $176,000 for a single-family home

By United Robots

The single-family residence located at 205 North Nokomis Street in Shabbona was sold on Feb. 20. The purchase price was $176,000.

The property’s lot measures 14,400 square feet.

These nearby homes in Shabbona have also recently changed hands:

· In December 2024, a single-family residence at 206 North Shabbona Road sold for $245,000.

· At 307 North Cherokee Avenue, in February, a single-family residence was sold for $210,000.

· A single-family residence at 314 North Illini Street, sold in December 2024, for $93,000.

