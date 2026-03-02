Single-family home sells in Huntley for $397,500

The single-family house located at 11453 Wildrose Drive in Huntley was sold on Feb. 17, for $397,500, or $258 per square foot.
The house, built in 2001, has an interior space of 1,541 square feet. The property is equipped with central A/C. The property occupies a lot of 10,953 square feet.
Other homes in Huntley that have recently been purchased close by include:
· In December 2025, a 1,876-square-foot single-family residence at 13012 Summerview Drive sold for $468,000, a price per square foot of $249.
· At 11371 Greenway Drive, in March 2025, a 2,653-square-foot single-family home was sold for $483,000, a price per square foot of $182.
· A 1,876-square-foot single-family residence at 13025 Big Horn Drive, sold in March 2025, for $414,000, a price per square foot of $221.