Single-family home sells in Algonquin for $490,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A 2,261-square-foot single-family home, built in 1993, has changed hands.

The house at 1801 Arbordale Lane in Algonquin was sold on Feb. 13 for $490,000, or $217 per square foot. This two-story house has four bedrooms. The property is equipped with central A/C. Additionally, the building features two parking spots.

These nearby homes in Algonquin have also recently been sold:

· At 1860 Haverford Drive, in November 2025, a 2,394-square-foot single-family residence was sold for $495,000, a price per square foot of $207.

· In December 2024, a 2,508-square-foot single-family house at 1931 Cloverdale Lane sold for $275,000, a price per square foot of $110.

· A 2,425-square-foot single-family home at 1971 Peach Tree Lane, sold in December 2025, for $499,000, a price per square foot of $206.

