Sale closed in Rochelle: $170,000 for a single-family home

By United Robots

The single-family home located at 826 North 3rd Street in Rochelle was sold on Feb. 9, for $170,000, or $113 per square foot.

The home, built in 1900, has an interior space of 1,499 square feet. This is a two-story house.

Other homes in Rochelle that have recently been sold close by include:

· A 2,012-square-foot single-family house at 925 North Main Street, sold in December 2024, for $193,500, a price per square foot of $96.

· In December 2024, a 2,201-square-foot single-family residence at 801 North Lincoln Highway sold for $115,000, a price per square foot of $52.

· At 703 North 3rd Street, in September 2025, a 2,119-square-foot single-family house was sold for $224,500, a price per square foot of $106.

