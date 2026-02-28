Shaw Local

Sale closed in Kankakee: $255,000 for a single-family home

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence located at 1131 South Elm Avenue in Kankakee changed ownership on Jan. 27.

The house was sold for $255,000. The property sits on a 7,250-square-foot lot.

Other homes in Kankakee that have recently been sold close by include:

· In April 2025, a single-family residence at 1105 South Myrtle Avenue sold for $176,000.

· At 1149 South Cobb Boulevard, in April 2025, a single-family residence was sold for $220,000.

· A single-family residence at 1055 South Myrtle Avenue, sold in October 2025, for $249,000.

