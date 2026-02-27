Single-family home sells in La Salle for $190,000

A single-family residence located at 801 7th Street in La Salle changed ownership on Feb. 9.
The 2,764-square-foot house, built in 1897, was sold for $190,000, or $69 per square foot. This is a two-story house. The lot of the property covers an area of 8,712 square feet.
Other homes in La Salle have recently been sold nearby:
· A 1,664-square-foot single-family residence at 627 Hennepin Street, sold in June 2025, for $100,000, a price per square foot of $60.
· In May 2025, a 1,584-square-foot single-family residence at 754 Gooding Street sold for $100,000, a price per square foot of $63.
· At 935 9th Street, in June 2025, a single-family residence was sold for $110,000.