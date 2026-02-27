Shaw Local

Sale closed in Bourbonnais: $290,000 for a single-family home

By United Robots

The single-family residence located at 1135 Guinevere Lane in Bourbonnais was sold on Jan. 27. The purchase price was $290,000.

The property occupies a lot of 10,008 square feet.

Other homes in Bourbonnais that have recently been purchased close by include:

· At 1533 Sir Lancelot Drive, in February 2025, a single-family residence was sold for $265,000.

· In April 2025, a single-family residence at 1177 King Arthur Lane sold for $257,000.

· A single-family residence at 1552 Noble Quest Drive, sold in August 2025, for $229,500.

