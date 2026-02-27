Minooka: Single-family home goes for $355,000

A single-family residence located at 515 Edgewater Drive in Minooka has a new owner since Feb. 2.
The 1,346-square-foot home, built in 2001, was sold for $355,000, or $264 per square foot. The property is situated on a lot spanning 10,454 square feet.
Other homes in Minooka have recently been purchased nearby:
· At 605 Feeney Drive, in August 2025, a 2,577-square-foot single-family residence was sold for $460,000, a price per square foot of $179.
· A single-family residence at 602 Flanagan Drive, sold in October 2025, for $433,500.
· In October 2025, a 2,254-square-foot single-family residence at 806 Feeney Drive sold for $390,000, a price per square foot of $173.