Single-family home in Batavia sells for $711,500

By United Robots

The single-family residence located at 544 Schroeder Trail in Batavia was sold on Feb. 13. The purchase price was $711,500.

Other homes in Batavia have recently been purchased nearby:

· In December 2025, a 3,278-square-foot single-family house at 668 Branson Drive sold for $783,000, a price per square foot of $239. The home has four bedrooms and four bathrooms.

· A single-family home at 648 Branson Drive, sold in November 2025, for $772,000.

· At 644 Branson Drive, in December 2025, a 3,404-square-foot single-family residence was sold for $874,000, a price per square foot of $257. The home has five bedrooms and four bathrooms.

