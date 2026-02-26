Single-family home in Batavia sells for $711,500

The single-family residence located at 544 Schroeder Trail in Batavia was sold on Feb. 13. The purchase price was $711,500.
Other homes in Batavia have recently been purchased nearby:
· In December 2025, a 3,278-square-foot single-family house at 668 Branson Drive sold for $783,000, a price per square foot of $239. The home has four bedrooms and four bathrooms.
· A single-family home at 648 Branson Drive, sold in November 2025, for $772,000.
· At 644 Branson Drive, in December 2025, a 3,404-square-foot single-family residence was sold for $874,000, a price per square foot of $257. The home has five bedrooms and four bathrooms.