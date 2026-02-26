Sale closed in Peru: $165,000 for a single-family home

A single-family residence located at 2027 9th Street in Peru changed ownership on Feb. 6.
The 1,538-square-foot house, built in 1940, was sold for $165,000, or $107 per square foot. This is a two-story house. The lot of the property covers an area of 7,405 square feet.
These nearby homes in Peru have also recently changed hands:
· In June 2025, a 1,330-square-foot single-family residence at 1218 Schuyler Street sold for $120,000, a price per square foot of $90.
· At 2015 10th Street, in December 2025, a single-family residence was sold for $110,000.
· A 1,016-square-foot single-family residence at 1407 Calhoun Street, sold in June 2025, for $149,000, a price per square foot of $147.