Algonquin: Single-family home goes for $570,000

By United Robots

A single-family home located at 900 Treeline Drive in Algonquin changed ownership on Feb. 13.

The house was sold for $570,000.

Other homes in Algonquin that have recently been purchased close by include:

· A 1,641-square-foot single-family house at 3721 Bunker Hill Drive, sold in August 2025, for $475,000, a price per square foot of $289.

· At 501 Clover Drive, in June 2025, a 2,943-square-foot single-family residence was sold for $670,000, a price per square foot of $228.

· In May 2025, a single-family house at 801 Treeline Drive sold for $620,000.

