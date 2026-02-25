Shaw Local

Single-family home in DeKalb goes for $255,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence has changed hands.

The house at 120 Evans Avenue in DeKalb was sold on Feb. 2. The purchase price was $255,000. The property sits on a 4,800-square-foot lot.

These nearby homes in DeKalb have also recently been sold:

· In May 2025, a single-family residence at 216 Evans Avenue sold for $165,000.

· At 1305 East Lincoln Highway, in December 2025, a single-family residence was sold for $220,000.

· A single-family residence at 413 Maplewood Avenue, sold in January 2025, for $185,000.

