Single-family home in DeKalb goes for $255,000

A single-family residence has changed hands.
The house at 120 Evans Avenue in DeKalb was sold on Feb. 2. The purchase price was $255,000. The property sits on a 4,800-square-foot lot.
These nearby homes in DeKalb have also recently been sold:
· In May 2025, a single-family residence at 216 Evans Avenue sold for $165,000.
· At 1305 East Lincoln Highway, in December 2025, a single-family residence was sold for $220,000.
· A single-family residence at 413 Maplewood Avenue, sold in January 2025, for $185,000.