Single-family home sells for $349,000 in DeKalb

By United Robots

A single-family residence has changed hands.

The house at 752 Kensington Boulevard in DeKalb was sold on Jan. 29. The purchase price was $349,000. The property is situated on a lot spanning 7,800 square feet.

These nearby homes in DeKalb have also recently changed hands:

· At 468 Bush Street, in November 2025, a single-family residence was sold for $360,000.

· In January 2025, a single-family residence at 462 Wood Street sold for $285,000.

· A single-family residence at 496 Kensington Court, sold in June 2025, for $330,000.

