Streator: Single-family home goes for $320,000

A 1,898-square-foot single-family residence, built in 2002, has changed hands.
The home at 4 Memory Lane in Streator was sold on Feb. 2 for $320,000, or $169 per square foot. This is a two-story house. The property’s lot measures 12,197 square feet.
Other homes in Streator that have recently changed hands close by include:
· A 1,218-square-foot single-family residence at 307 Sequoia Drive, sold in June 2025, for $197,500, a price per square foot of $162.
· In December 2025, a 1,988-square-foot single-family residence at 18 Old Orchard Lane sold for $254,500, a price per square foot of $128.
· At 3 Old Orchard Lane, in July 2025, a 1,485-square-foot single-family residence was sold for $225,000, a price per square foot of $152.