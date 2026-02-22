Single-family home sells for $251,000 in Streator

A single-family residence located at 504 Elizabeth Street in Streator changed owners on Feb. 2.
The 1,404-square-foot home, built in 1987, was sold for $251,000, or $179 per square foot. This is a single-story house.
Other homes in Streator have recently been purchased nearby:
· At 1806 Herbert Street, in September 2025, a single-family residence was sold for $126,000.
· A 1,768-square-foot single-family residence at 1805 Wright Street, sold in April 2025, for $160,000, a price per square foot of $90.
· In April 2025, a single-family residence at 1806 North Franklin Street sold for $136,000.