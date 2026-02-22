Single-family home in Bradley goes for $170,000

The single-family residence located at 323 South Grand Avenue in Bradley was sold on Jan. 23. The purchase price was $170,000.
The property sits on a 7,250-square-foot lot.
Other homes in Bradley have recently been purchased nearby:
· A single-family residence at 383 South Center Avenue, sold in October 2025, for $250,000.
· In September 2025, a single-family residence at 224 South Prairie Avenue sold for $210,000.
· At 148 South Grand Avenue, in September 2025, a single-family residence was sold for $200,000.