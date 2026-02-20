Single-family home in Streator sells for $230,000

A 2,070-square-foot single-family residence, built in 1944, has changed hands.
The house at 405 West Bluff Street in Streator was sold on Feb. 2 for $230,000, or $111 per square foot. This is a two-story house. The property sits on a 13,939-square-foot lot.
Other homes in Streator have recently changed hands nearby:
· In June 2025, a 2,265-square-foot single-family residence at 405 West Prairie Court sold for $218,000, a price per square foot of $96.
· A 1,971-square-foot single-family residence at 133 West Bluff Street, sold in August 2025, for $200,000, a price per square foot of $101.
· At 428 West Bluff Street, in July 2025, a 1,100-square-foot single-family residence was sold for $250,000, a price per square foot of $227.