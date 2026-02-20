Shaw Local

Single-family home in Bourbonnais goes for $319,000

Street view

By United Robots

A single-family residence located at 67 Castle Coombe Court in Bourbonnais changed owners on Jan. 26.

The home was sold for $319,000. The property occupies a lot of 2,821 square feet.

These nearby homes in Bourbonnais have also recently been sold:

· In May 2025, a single-family residence at 3 Ravinia Place sold for $371,000.

· A single-family residence at 57 Briarcliff Lane, sold in December 2024, for $250,000.

· At 53 Briarcliff Lane, in June 2025, a single-family residence was sold for $308,000.

