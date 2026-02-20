Single-family home in Bourbonnais goes for $319,000

A single-family residence located at 67 Castle Coombe Court in Bourbonnais changed owners on Jan. 26.
The home was sold for $319,000. The property occupies a lot of 2,821 square feet.
These nearby homes in Bourbonnais have also recently been sold:
· In May 2025, a single-family residence at 3 Ravinia Place sold for $371,000.
· A single-family residence at 57 Briarcliff Lane, sold in December 2024, for $250,000.
· At 53 Briarcliff Lane, in June 2025, a single-family residence was sold for $308,000.